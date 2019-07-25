Експерт розповів як в енергетиці України досягти 25% частки "зеленої" генерації

Частка енергії з відновлюваних джерел у структурі первинного постачання може сягнути 25%, якщо інвестувати у ВДЕ 30 млрд євро.

Про це сказав радник голови Держенергоефективності Костянтин Гура під час круглого столу "Інвестиційна привабливість балансування ВДЕ в Україні", повідомили Укрінформу у пресслужбі Be-it Agency.

"Станом на липень 2019 року у сферу відновлюваної енергетики інвестували понад 3 млрд євро", - сказав Гура.

Разом з тим, за оцінками Держенергоефективності, для досягнення частки енергії з відновлюваних джерел у стуктурі первинного постачання енергії на рівні 25% обсяг інвестування має сягнути 30 млрд євро.

Крім того, Об'єднана енергосистема України має розвивати засоби балансування та підвищення своєї гнучкості.

За словами Гури, Держенергоефективності активно долучатиметься до оцінки перспектив інвестування у засоби акумулювання енергії та маневрені потужності.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними НКРЕКП, об'єкти "зеленої" генерації станом на другий квартал 2019 року виробляли 3,3% електроенергії у загальній структурі виробництва та отримували 13,6% коштів з ринку. Для порівняння, у першому кварталі 2019 року об'єкти ВДЕ виробляли 1,9% електроенергії та отримували 8,6% коштів з енергоринку.

Крім того, за даними регулятора, у квітні-червні 2019 року введено в експлуатацію 656 МВт генеруючих потужностей, що майже в 6 разів перевищує потужність, введену в експлуатацію за аналогічний період торік. При цьому, об'єкти ВЕС та СЕС становлять 97,4% введених потужностей.

Лідером із введення в експлуатацію об’єктів ВДЕ в другому кварталі 2019 року є Запорізька область (152 МВт).