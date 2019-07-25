Експерт розповів, як тергромади можуть фінансувати стартапи

Територіальні громади міст можуть стати ефективним джерелом фінансування місцевих стартапів, при цьому паралельно вирішуючи найбільш гострі питання своїх населених пунктів.

Таку думку під час круглого столу в Укрінформі висловив виконавчий директор Residence of Startups Руслан Анфілов.

"Ми почали ознайомлення з іноземним досвідом, і нас вразив досвід Амстердама, де була створена унікальна екосистема. Вони поставили за мету максимально просунути (стартапи - ред.) через міста. Ми для себе бачимо, що це гарна можливість і для українських стартапів знайти інвестора. На наше переконання, цим джерелом фінансування можуть бути міські територіальні громади, які б за прикладом європейських міст могли б досягти вирішення своїх найбільш гострих проблем за допомогою стартапів", - сказав Анфілов.

Круглий стіл "Яку підтримку в Україні може отримати стартап?" / Фото: Укрінформ

Він пояснив, що в Амстердамі діє така схема: місто оцінює виклики, які стоять перед ним, далі - пропонує на конкурсних умовах пропозиції для вирішення цих проблем. Далі команди стартапів з усього світу беруть участь у цьому конкурсі, і потім уже з найкращими меріями міст або спеціальними фондами починають співпрацювати.

За словами Анфілова, такий механізм співробітництва дозволив би стримувати відплив стартапів з України за кордон.

"В усьому світі достатньо багато розробок, які вийшли з України, і вже визнано, що українські стартапи не тільки дієві, а й досить конкурентоспроможні. Однак головна проблема полягає в тому, що більшість наших стартаперів не завжди можуть ідею перетворити на дієвий стартап. Тому головною умовою, яка має підштовхнути їх до розвитку, є створення правильного екосередовища", - зауважив Анфілов.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно уряд ухвалив рішення про запуск державного фонду, спрямованого на підтримку інновацій та стартапів. На його фінансування виділено 400 млн гривень, але сума з часом може стати значно більшою.