Експерт розповів, як тергромади можуть фінансувати стартапи

Експерт розповів, як тергромади можуть фінансувати стартапи

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Укрінформ
Територіальні громади міст можуть стати ефективним джерелом фінансування місцевих стартапів, при цьому паралельно вирішуючи найбільш гострі питання своїх населених пунктів.

Таку думку під час круглого столу в Укрінформі висловив виконавчий директор Residence of Startups Руслан Анфілов.

"Ми почали ознайомлення з іноземним досвідом, і нас вразив досвід Амстердама, де була створена унікальна екосистема. Вони поставили за мету максимально просунути (стартапи - ред.) через міста. Ми для себе бачимо, що це гарна можливість і для українських стартапів знайти інвестора. На наше переконання, цим джерелом фінансування можуть бути міські територіальні громади, які б за прикладом європейських міст могли б досягти вирішення своїх найбільш гострих проблем за допомогою стартапів", - сказав Анфілов.

Круглий стіл "Яку підтримку в Україні може отримати стартап?" / Фото: Укрінформ

Він пояснив, що в Амстердамі діє така схема: місто оцінює виклики, які стоять перед ним, далі - пропонує на конкурсних умовах пропозиції для вирішення цих проблем. Далі команди стартапів з усього світу беруть участь у цьому конкурсі, і потім уже з найкращими меріями міст або спеціальними фондами починають співпрацювати.

За словами Анфілова, такий механізм співробітництва дозволив би стримувати відплив стартапів з України за кордон.

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"В усьому світі достатньо багато розробок, які вийшли з України, і вже визнано, що українські стартапи не тільки дієві, а й досить конкурентоспроможні. Однак головна проблема полягає в тому, що більшість наших стартаперів не завжди можуть ідею перетворити на дієвий стартап. Тому головною умовою, яка має підштовхнути їх до розвитку, є створення правильного екосередовища", - зауважив Анфілов.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно уряд ухвалив рішення про запуск державного фонду, спрямованого на підтримку інновацій та стартапів. На його фінансування виділено 400 млн гривень, але сума з часом може стати значно більшою.

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