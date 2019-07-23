Український стартап Newoldstamp отримав $150 тисяч інвестицій

Український стартап Newoldstamp пройшов відбір у відомий американський акселератор 500 Startups і отримав 150 тисяч доларів інвестицій.

Про це повідомляє AIN.ua.

"Український стартап Newoldstamp пройшов відбір у відомий американський акселератор 500 Startups, ставши одним з 35 учасників поточної програми. Загалом цього року на програму подавалися понад 2000 стартапів з 74 країн... Команда отримала фінансування в розмірі $150 000 за 6% (в суму входить вартість програми в $37 500)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, Newoldstamp - стартап, заснований у 2015 році Володимиром Заставним з офісом у Львові. Він розвиває онлайн-сервіс з генерації професійних email-підписів. У ньому можна створювати клікабельні html-підписи на основі шаблонів, а також керувати ними з єдиної адмінпанелі. У розширеній версії сервісу є доступ до аналітики, банерних кампаній тощо.

"Підписами Newoldstamp користуються фахівці Lyft, FedEx, Vodafone, Starbucks, Nvidia, Nestle та інші відомі компанії", - наголошують в AIN.ua.

Фото: techcrunch.com