Майже половина шкіл, садочків і лікарень готові до зими - Кабмін

Незалежно від погодних умов, на 1 жовтня уряд має вийти на повну готовність до опалювального сезону.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час проведення урядової наради з питань підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, об’єктів соціальної сфери та інфраструктури до осінньо-зимового періоду 2019/20 року та забезпечення його сталого проходження, повідомляє пресслужба КМУ.

«Ми завжди вчасно готуємося, і цей рік не має бути виключенням. Аби люди відчули, що все під контролем», - сказав Гройсман.

За його словами, цього року підготовчий ресурс у регіонах забезпечено: робота відбувається постійно. Саме тому важливо, щоб українські родини, дитячі садочки, школи, лікарні так само були з теплом і в зимовий період 2019-2020 років, а дорожня інфраструктура працювала у містах та між районними і обласними центрами, не допускаючи снігових заторів.

Очільники профільних міністерств та відомств запевнили, що наразі всі роботи йдуть за графіком по всіх напрямках – від підготовки об’єктів комунального господарства та підготовки рятувальних служб для реагування на природні явища до підготовки процедур утримання доріг та забезпечення безпеки руху в зимовий період. Проблемні питання, які виникають, вирішуються у плановому порядку і тримаються так само на контролі відповідальних керівників.

Глава уряду доручив підготувати на наступне засідання КМУ плани завершення сезонних робіт, передусім, дорожніх і комунальних, а також фінансові пропозиції щодо реалізації цих планів.

Окремо він торкнувся теми цін на газ для споживачів в опалювальний сезон. Вона, як наголосив Гройсман, має бути обґрунтованою і враховувати поточні сприятливі тенденції на світовому ринку. Одночасно, на його думку, треба ретельно розібратися із боргами теплокомуненерго і визначитися із діями по кожному неплатнику – аж до звернень в правоохоронні органи.

«На серпень готуємо проведення засідання (енергетичного) штабу і селекторної наради з регіонами з питань підготовки до зими. Обговоримо координацію роботи всієї системи країни, - сказав Гройсман. – Пропоную також визначити населені пункти, де можуть виникати проблеми в опалювальний період, провести там (енергетичний) аудит і запропонувати дії, що можуть запобігти виникненню кризових явищ».

Прем’єр зазначив, що питання підготовки до зими – питання надзвичайної ваги. «На 1 жовтня треба вийти на повну готовність до опалювального сезону – незалежно від погодних умов», - додав він.

У КМУ зазначили, що за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, наразі в Україні 153 696 будинків повинні отримати паспорти готовності до осінньо-зимового періоду 2019/20 року. 49,5% будинків комплексно підготовлено до зими, а 79% будинків мають облік тепла. Щоправда, цей розподіл не рівномірний. Є регіони, де кількість будинків з лічильниками становить всього від 15,5% до 45%.

Уже підготовлені понад 21 тис. об’єктів соціально-культурного призначення. З них 8 438 закладів освіти (52,4%), 6719 садочків (53,2%), 5959 медичних закладів (52,1%).

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, обсяг закачаного в ПХГ газу наразі перевищує 15 млрд кубометрів, але за дорученням глави уряду цей показник треба довести до не менше 20 млрд кубометрів. Запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ становлять на кінець липня 1301 тис. тонн, у тому числі газової групи – 878 тис. тонн, антрацитової групи – 423 тис. тонн.

За даними Агентства автомобільних доріг «Укравтодор», кількість техніки, що необхідно підготувати до зими, становить 6,2 тис. одиниць. За інформацією Мінрегіону, вже заготовлено 582,7 тис. тонн посипкового матеріалу і реагентів (51,34%).

Фото: kmu.gov.ua