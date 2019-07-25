В Україні лічильники тепла є у 80% будинків - Зубко

Лічильниками тепла обладнано 80% житлових будинків в Україні.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на нараді з підготовки до опалювального сезону під головуванням Прем’єр-міністра України, інформує пресслужба Мінрегіону.

"Станом на середину липня лічильниками теплової енергії оснащено 80% або понад 65 тис. житлових будинків", - повідомив Зубко.

Він зазначив, що лідерами за кількістю оснащених житлових будівель вузлами комерційного обліку теплової енергії є Черкаська, Миколаївська, Хмельницька та Вінницька області. Найгірші показники демонструють Кіровоградська, Луганська та Тернопільська області.

"Щодо оснащеності лічильниками тепла нежитлових будівель, а саме бюджетних та інших установ – майже 79%. Лідером є Миколаївська область. Найгірші показники демонструють – Житомирська та Черкаська області", - повідомив урядовець.