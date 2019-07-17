Голова ДАБІ не пройшов випробувальний термін - Зубко

Віцепрем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час засідання уряду заявив, що голова Державної архітектурно-будівельної інспекції не пройшов тримісячний випробувальний термін.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

“Електронний кабінет забудовника не впроваджено, реструктуризація ДАБІ не підготовлена. І найголовніше — збільшення останнім часом відмов у будівництві – з 20% до 70%. Плюс — ненадання голові ДАБІ доступу до державної таємниці у зв’язку з поданням ним неправдивих відомостей про себе”, — наголосив Геннадій Зубко.

Він додав, що випробувальний термін тривав три місяці, протягом яких очільник ДАБІ не зміг виконати поставлені перед ним завдання.

"Ми проаналізували стан виконання завдань і ситуацію на будівельному ринку, яка є катастрофічною за кількістю звернень і відмов. Тому я підготував саме таке подання", - підкреслив Зубко.

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Віцепрем'єр-міністр очікує, що Кабінет міністрів розгляне його звернення згідно з процедурою і ухвалить відповідне рішення

Як повідомляв Укрінформ, чинного голову Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергія Кузьміна було прийнято на посаду 27 березня 2019 року.