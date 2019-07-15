В Україні можуть змінити норми будівництва лікарень

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розробляють зміни до Державних будівельних норм медичних закладів.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

“Правила будівництва лікарень в Україні теж потрібно змінювати і таким чином підвищувати якість медичних послуг для населення. Тому наразі оновлюємо ці важливі норми для того, щоб привести їх у відповідність із сучасними європейськими стандартами”, - розповів Парцхаладзе.

За його словами, в міністерстві планують внести зміни до ДБН, які стосуються: місткості, спеціального облаштовування та комфорту лікарняних палат, інклюзивності медичних закладів, проектування холів, рецепції, приймального відділення, кафе, аптек, зон очікування та службових приміщень для персоналу, вентиляції та систем рекуперації будівель.

Парцхаладзе підкреслив, що останні зміни до норм будівництва медичних закладів в Україні були прийняті 15 років тому.