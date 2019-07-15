В Україні можуть змінити норми будівництва лікарень

В Україні можуть змінити норми будівництва лікарень

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Укрінформ
У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розробляють зміни до Державних будівельних норм медичних закладів.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

“Правила будівництва лікарень в Україні теж потрібно змінювати і таким чином підвищувати якість медичних послуг для населення. Тому наразі оновлюємо ці важливі норми для того, щоб привести їх у відповідність із сучасними європейськими стандартами”, - розповів Парцхаладзе.

За його словами, в міністерстві планують внести зміни до ДБН, які стосуються: місткості, спеціального облаштовування та комфорту лікарняних палат, інклюзивності медичних закладів, проектування холів, рецепції, приймального відділення, кафе, аптек, зон очікування та службових приміщень для персоналу, вентиляції та систем рекуперації будівель.

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Парцхаладзе підкреслив, що останні зміни до норм будівництва медичних закладів в Україні були прийняті 15 років тому.

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