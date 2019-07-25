Група компаній АІС заявила про початок виробництва молоковозів у Кременчуці

Кременчуцький завод «Авто-Холдинг» запустив у виробництво новий автомобіль спеціального призначення - автоцистерну (молоковоз).

Про це йдеться в прес-релізі групи компаній АІС, який є в розпорядженні Укрінформу.

"Новий молоковоз українського виробництва призначений для транспортування молока, питної води і харчових рідин щільністю не більше 1,03 кг/ дм3", - йдеться в прес-релізі.

Як базове шасі для виробництва нового молоковоза можуть використовуватися вантажні автомобілі виробництва країн СНД, Китаю та інших країн вантажопідйомністю від 4 до 5 тонн.

Автоцистерна виготовляється відповідно до державних стандартів України (ДСТУ 15150-69 у виконанні «У»). Розрахована на експлуатацію при температурах навколишнього повітря від -20 ° С до + 40 ° С. Заповнення цистерни проводиться за допомогою насосів, які встановлені в місцях забору продукту.

Цистерна має обсяг 4,2 кубометра, складається з внутрішнього двохсекційного корпусу, виконаного з нержавіючої харчової сталі, яка легко очищається і не вступає в хімічні реакції з перевезеною продукцією. Завдяки наявності двох секцій, новий молоковоз може одночасно перевозити два види рідин.

Простір між корпусами заповнюється теплоізоляційним матеріалом, що не допускає зміну температури рідини більш ніж на 2 ° C протягом 10 годин (при різниці температур рідини і навколишнього середовища 30 ± 2 ° C).

Як повідомлялося, завод «Авто-Холдинг», що входить до групи компаній АІС, виробляє спеціалізовану техніку, самоскиди і фургони. Система управління якістю підприємства відповідає вимогам стандарту ISO 9001: 2009.

Виробничі потужності заводу дозволяють переобладнати до 4000 вантажних і комерційних автомобілів на рік.