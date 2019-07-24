Молдова могла би купувати реверсний газ в України - Санду
Про це у середу в Брюсселі під час слухань у Комітеті Європарламенту із закордонних справ заявила Прем’єр-міністр Республіки Молдова Мая Санду, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Все, що стосується енергетичної безпеки – це для нас надзвичайно складне питання. Молдова залежить від російського газу. Зараз, як ви знаєте, триває дискусія між Росією і Україною щодо перешкод для транзиту газу через Україну. Якщо це трапиться, і не буде знайдено рішення до кінця цього року, тоді Молдова не буде здатною отримувати газ з Росії, якщо відповідну угоду не буде підписано», - зауважила молдовський урядовець.
Вона нагадала, що наразі уряд Молдови активно працює з урядом Румунії, щоб прискорити імплементацію проєкту газопроводу Ясси-Кишинів, але ці роботи не будуть завершені достатньо швидко.
«Постачання газу – це технічна проблема, але це й економічна проблема. Ми сьогодні купляємо газ у Газпрому за ціною, за якою ми могли би купувати його і в України, той, який вона отримує за системою реверсу», - сказала Санду.
Вона також повідомила, що Молдова також працює над проєктом взаємопоєднання національних електричних мереж та енергетичних компаній з системою Європейського Союзу через Румунію.
«Цей проєкт просувається, і ми маємо підтримку з боку деяких міжнародних фінансових інституцій. Це також займе певний час, але десь протягом п’яти років ми матимемо альтернативи в сфері енергетики», - додала прем’єр Молдови.