Молдова наполягатиме на виведенні військ РФ із Придністров’я – Санду

Молдова виступає проти федералізації Придністров’я та наполягатиме на виведенні російських військ і військового обладнання з суверенної території Республіки.

Про це у середу під час слухань на засідання Комітету Європарламенту із закордонних справ заявила прем’єр-міністр Молдови Мая Санду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми продовжуватимемо тиск з метою виведення російських військ, військового обладнання та боєприпасів з суверенної території Молдови. Ми не приймаємо "федералізацію" Придністровського конфлікту і будемо продовжувати політичні ініціативи щодо особливого статусу Придністров’я в межах єдиної та суверенної Молдови, в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосила прем’єр-міністр.

Вона зауважила, що національний інтерес не може бути особистим інтересом окремих політиків, що знайшло відображення у порядку денному зовнішньої політики новосформованого уряду Молдови.

"Ми відновили стратегічне партнерство з Румунією і Україною. У наших відносинах з Росією ми розпочали діалог, який був зведений до нуля попереднім урядом. Це не було нормальним. Ми прагнемо встановити рамки для захисту наших національних інтересів. Ми маємо виправдати довіру, яку нам надав народ, і розраховуємо на підтримку ЄС у цих зусиллях", - сказала Санду.