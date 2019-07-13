В ОБСЄ анонсували переговори щодо Придністров'я на жовтень

Переговори у форматі «5+2» між Молдовою і Придністров'ям поновляться в першій половині жовтня. У них також візьмуть участь Україна, ОБСЄ, Росії як посередники та ЄС і США - як спостерігачі.

Про це заявив під час візиту в Молдову спецпредставник голови ОБСЄ щодо Придністровського врегулювання, посол Франко Фраттіні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«На жовтневих переговорах належить позначити наявні досягнення і намітити перспективні плани на майбутнє. Наступним етапом процесу може стати листопадова баварська нарада, в ході якої детально обговорюватимуться найгостріші питання. Ці політичні заходи передуватимуть запланованому на грудень діалогу на рівні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ », - зазначив Фраттіні.

Під час зустрічі з президентом Молдови Ігорем Додоном посередники і спостерігачі на переговорах підтримали зусилля Кишинева в активізації процесу врегулювання конфлікту.

Додон окреслив основні пріоритети врегулювання: права людини і демократизація Придністров'я, забезпечення вільного пересування громадян, вантажів і послуг по всій території Молдови, відновлення єдиного торгово-економічного простору країни, а також створення передумов для переходу в 2020 році до обговорення політичного врегулювання придністровської проблеми.

Як повідомляв Укрінформ, останній раунд переговорів щодо Придністровського врегулювання у форматі «5+2» пройшов у середині 2018 року.