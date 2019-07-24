Аграрії вже зібрали врожай зернових із 74% площ

Аграрії України станом на 24 липня зібрали ранніх зернових та зернобобових культур з площі 7,2 млн га, або 74% до прогнозу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

“Станом на 24 липня українські аграрії зібрали ранніх зернових та зернобобових культур з площі 7,2 млн га або 74% до прогнозу. Так, намолочено 26,1 млн тонн зерна нового врожаю”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зібрано: 18,9 млн тонн пшениці з площі 4,9 млн га (74% до прогнозу при врожайності 38,5 ц/га); 6,5 млн тонн ячменю з площі 2,0 млн га (79% до прогнозу при врожайності 32,8 ц/га); 553 тис. тонн гороху з площі 244 тис. га (86% до прогнозу при врожайності 22,7 ц/га); 71 тис. тонн жита з площі 27 тис. га (24% до прогнозу при врожайності 25,8 ц/га); 39 тис. тонн вівса з площі 17 тис. га (9% до прогнозу при врожайності 23,6 ц/га).

Також зібрано 2,8 млн тонн озимого ріпаку з площі 1,1 млн га (89% до прогнозу при врожайності 24,4 ц/га).