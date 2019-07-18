Темпи жнив майже на 30% випереджають торішні — Держстат

На початок липня в Україні темпи збирання зернових та зернобобових перевищували торішні на 28,9%, обсяги — на 42,9%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Станом на 1 липня 2019 року в Україні було зібрано 5,33 млн тонн зернових та зернобобових, що на 42,9% більше, ніж на аналогічну дату 2018 року. Врожай цих культур зібрано із площі 1,58 млн га, що на 28,9% більше, ніж на 1 липня 2018 року. Врожайність зібраних зернових та зернобобових на початок липня становила 33,7 ц/га, на 10,9% більше, ніж торік.

Зокрема, на вказану дату було зібрано: 2,8 млн тонн озимої пшениці (на 43,1% більше, ніж торік) з 812, 5 тис. га (на 28,3% більше) при врожайності 34,4 ц/га (на 11,3% більше); 1,99 млн тонн озимого ячменю (на 29,2% більше) з 547 тис. га (на 20,7% більше) при врожайності 36,3 ц/га (на 7,1% більше); 261 тис. тонн гороху (на 150,9% більше) зі 118,7 тис. га (на 43,6% більше) при врожайності 22,0 ц/га (на 74,6% більше).

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Як повідомлялось, за даними Держстату, на 1 липня 2018 року в Україні було зібрано 3,7 млн тонн зернових та зернобобових (на 315% більше, ніж на аналогічну дату 2018 року) із 1,2 млн га (на 363% більше) при врожайності 33,7 ц/га (на 10,3% менше).