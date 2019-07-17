Аграрії уже зібрали майже 20 мільйонів тонн зерна

"Станом на 17 липня українські аграрії зібрали 19,7 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур з площі 5,6 млн га або 58% до прогнозу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зібрано: пшениці – 13,8 млн тонн з площі 3,7 млн га або 57% до прогнозу при врожайності 36,7 ц/га; ячменю – 5,3 млн тонн з площі 1,6 млн га або 65% до прогнозу при врожайності 32,3 ц/га; гороху – 524 тис. тонн з площі 232 тис. га або 82% до прогнозу при врожайності 22,6 ц/га; жита – 20 тис. тонн з площі 8 тис. га або 7% до прогнозу при врожайності 25,2 ц/га; вівса – 7 тис. тонн з площі 3 тис. га або 2% до прогнозу при врожайності 22,1 ц/га.

Крім того, озимого ріпаку зібрано 2,2 млн тонн з площі 952 тис. га або 74% до прогнозу при врожайності 23,3 ц/га.

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Як повідомляв Укрінформ, жнива у 2019 році почалися на 8 днів раніше, ніж у 2018 році. Темпи збирання завдяки сприятливим погодним умовам також швидші за торішні. Наразі приріст урожайності зерна становить 5 ц/га і більше.