Уряд розгляне зміни до порядку формування держоборонзамовлення
Про це повідомляється у порядку денному засідання, опублікованому на Урядовому порталі.
Також члени Кабміну розглянуть проєкти постанов про запровадження пілотного проєкту щодо маркування контрольними (ідентифікаційними) знаками та проведення моніторингу обігу лікарських засобів; про затвердження меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та урядом Королівства Саудівська Аравія про співробітництво у сфері спорту; щодо внесення змін до Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Крім того, серед питань порядку денного - проєкт розпорядження про підписання Угоди між Європейським банком реконструкції та розвитку (як розпорядником коштів гранту з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом міністрів України та інспекцією ядерного регулювання України (як одержувачем) про внесення змін № 2 до Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку (як розпорядником коштів гранту з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом міністрів України та Державним комітетом ядерного регулювання України (як одержувачем).