Уряд розгляне зміни до порядку формування держоборонзамовлення

Кабінет міністрів у середу планує розглянути проєкт постанови про внесення змін до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням.

Про це повідомляється у порядку денному засідання, опублікованому на Урядовому порталі.

Також члени Кабміну розглянуть проєкти постанов про запровадження пілотного проєкту щодо маркування контрольними (ідентифікаційними) знаками та проведення моніторингу обігу лікарських засобів; про затвердження меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та урядом Королівства Саудівська Аравія про співробітництво у сфері спорту; щодо внесення змін до Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

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Крім того, серед питань порядку денного - проєкт розпорядження про підписання Угоди між Європейським банком реконструкції та розвитку (як розпорядником коштів гранту з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом міністрів України та інспекцією ядерного регулювання України (як одержувачем) про внесення змін № 2 до Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку (як розпорядником коштів гранту з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом міністрів України та Державним комітетом ядерного регулювання України (як одержувачем).