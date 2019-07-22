Україна повністю завантажила потужності ГТС з імпорту газу

Станом на 22 липня імпорт газу досяг 66,3 млн кубометрів, що відповідає 100% технічних потужностей газотранспортної системи.

Про це у Facebook написав директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи" Сергій Макогон.

"Цей день настав! Імпорт газу досяг 66,3 млн кубометрів, що відповідає 100% технічних потужностей. Знакова подія. На жаль, ми ще не можемо використовувати всю нашу інфраструктуру на кордоні, оскільки більша її частина все ще контролюється Газпромом і він відмовляється приводити правила роботи на ній до європейських норм", - написав Макогон.

Разом з тим, він зазначив, що з 1 січня 2020 року ця проблема буде вирішена.

Як повідомлялося, з 1 січня 2020 року закінчується поточний транзитний контракт "Газпрому" з НАК "Нафтогаз України". За новим контрактом Україна пропонує Росії укласти операторську угоду про об'єднання газотранспортних систем, interconnection agreement) щодо потужностей об'ємом 90 мільярдів кубометрів щорічно, і угода про бронювання потужностей (або своп) на 60 мільярдів кубометрів щорічно в середньому протягом 10 років.