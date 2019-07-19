Нафтогаз vs Газпром: Росія програла апеляції у міжнародних судах

Апеляційний суд Амстердама та Окружний суд Люксембургу відхилили апеляції Газпрому в справах про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Апеляційний суд Амстердама (Нідерланди) відхилив скаргу Газпрому щодо юрисдикції суду, тим самим підтвердивши свої повноваження у справі про визнання та примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території Нідерландів", - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення суд ухвалив 8 липня.

Крім того, того ж дня рішення на користь Нафтогазу ухвалив Окружний суд Люксембургу.

"Він (суд - ред.) відхилив скаргу Газпрому та підтвердив арешти відносно російської компанії на території цієї країни в межах примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу", - заявили у Нафтогазі.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2009 року тодішні прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко та прем'єр-міністр РФ Володимир Путін підписали контракт на постачання та транзит газу. Базова ціна за 1 тис. кубометрів газу встановлювалася на рівні 450 дол., а її перегляд мав здійснюватися щоквартально, у зв'язку з прив'язкою ціни газу до середньої ціни нафти за 9-місячний період. До ціни застосовувалися знижувальний коефіцієнт, а у майбутньому - також "політичні" дисконти.

Україна зобов'язувалася купувати 52 млрд кубометрів газу щорічно (для порівняння, у 2017 році Україна імпортувала лише 14,1 млрд кубометрів, на додачу до власного видобутку). У разі недобору цих об'ємів (придбання менше ніж 94% контрактних обсягів) застосовувалася санкція "бери або плати".

Водночас був підписаний транзитний контракт, у якому тариф на транспортування газу до Європи фіксувався на 10 років в обмін на 20% знижки на газ, що діяла лише у 2009 році. Незалежно від ціни газу, ставка транзиту залишалася б для України однаковою.

Таким чином, у 2009 році протягом року ціна варіювалася від 198,34 дол. до 360 дол. за 1 тис. кубометрів.

Уже в 2010 році, попри знижки Газпрому, фактична ціна газу для України становила 330 дол. за 1 тис. кубометрів. Для зниження ціни на 100 дол. за 1 тис. кубометрів президент Віктор Янукович погодив так звані Харківські угоди, обмінявши знижку на базування Чорноморського флоту РФ у Криму до 2042 року.

Ще одну 30-відсоткову знижку Янукович "вибив" у 2013 році, погодивши з РФ кредит на 15 млрд дол. Україна встигла отримати лише перший транш у грудні 2013 року, що становив 3 млрд дол. (так званий кредит Януковича).

З 2014 року, після Революції Гідності та зміни керівництва НАК "Нафтогаз України", почалася судова тяганина за контрактами з постачання і транзит газу між українською компанією та російським Газпромом. Після всіх уточнень за контрактом з постачання газу Нафтогаз вимагав від Газпрому 30,3 млрд дол., а Газпром у Нафтогазу - 47,1 млрд дол. За контрактом з транзиту українська сторона вимагала 12,3 млрд дол. з відсотками (16 млрд дол.).

22 грудня 2017 року Стокгольмський арбітраж переглянув формулу ціноутворення на газ за контрактом щодо поставки газу в Україну, таким чином зменшивши його вартість, що автоматично привело до зменшення ставки вартості послуг та загальної вартості послуг транзиту газу, які надаються Нафтогазом. Загалом за рішенням Стокгольмського арбітражу у транзитній справі Газпром винен Нафтогазу 4,63 млрд дол., із них 2,1 млрд дол. були зараховані арбітражем у рахунок заборгованості Нафтогазу з оплати отриманого у 2014-2015 роках, але не оплаченого газу.

За результатами обох рішень, Газпром повинен сплатити на користь Нафтогазу 2,56 млрд дол та штраф, що набігає за несплату боргу.

Процес примусового виконання рішення арбітражу відбувається у кількох юрисдикціях: Нідерландах, Великій Британії, Швейцарії та США. У лютому 2019 року Нафтогаз повідомив, що почав процес стягнення активів Газпрому на суму 2,6 млрд дол. за рішеннями Стокгольмського арбітражу в Люксембурзі.

24 травня 2019 року ПАТ "Газпром" оскаржило в Апеляційному суді м. Люксембурга рішення люксембурзького суду від 12 березня 2019 року про визнання і приведення у виконання на території м. Люксембурга арбітражного рішення щодо транзиту, яке не набрало чинності.

Крім цього, Газпром у люксембурзьких судах намагається скасувати арешт своїх активів на території Люксембургу. Попередні слухання у цій справі заплановані на червень 2019 року.