Україна експортує органічної продукції втричі більше за обсяги внутрішнього ринку

Експорт української органічної продукції втричі перевищує обсяги внутрішнього споживчого ринку в Україні і наразі становить 99 млн євро.

Про це йшлося під час круглого столу з питань упровадження законів України про органічну продукцію, які із серпня набувають чинності, повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

“За останніми даними, експорт органічної продукції втричі більше у вартісному вимірі за внутрішній споживчий ринок в Україні (99 млн євро і 29,4 млн євро відповідно). Органічний ринок є одним з найдинамічніших ринків продовольства у світі, тому удосконалення харчового законодавства набуває все більшого значення”, - поінформувала заступник міністра аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова.

Вона зазначила, що наразі розширюється коло учасників органічного ринку, залучаються не тільки виробники, технологи та контролери, а й ті, хто безпосередньо реалізує продукцію і забезпечує її фактичне постачання споживачеві.

“Наше спільне завдання – забезпечити впевненість споживача у тому, що продукція, за яку він сплачує, є якісною і безпечною, вона дійсно є сертифікованою і органічною”, - акцентувала Ковальова.

Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа підкреслив важливість донесення інформації щодо нових законодавчих змін до суб’єктів ринку, щоб у серпні вже всі були готові виконувати нові вимоги, відповідно до введених у дію законів.

Зі свого боку, керівник проєкту ЄС “Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики” Джон Міллнз подякував Мінагрополітики та Держпродспоживслужбі за співпрацю та напрацювання закону, який дозволить розвивати сильний органічний ринок України.

“Органічна продукція, яка виробляється в Україні, є смачною і може бути ще смачнішою, тому її слід популяризувати та експортувати на всесвітній міжнародний органічний ринок, який постійно розширюється. Водночас органічне виробництво позитивно впливає на навколишнє середовище”, - зауважив Міллнз.

За словами керівника проєкт “Німецько-українська співпраця у галузі органічного землеробства” Елізабет Рюегг, новий закон, в першу чергу, слугуватиме тому, щоб споживач отримував саме ту продукцію, яку він бажає отримувати – здорову, органічну, і щоб процес виробництва був прозорим та чесним.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні протягом 10 років активно розвивається органічний сектор; нині тут налічується понад 300 виробників сертифікованої органічної продукції. З них 4 - виробники молочної продукції, 1 - виробник м’ясної продукції, 15 - виробники органічних крупів, 11 - виробники органічних олій, 3 - виробники органічних спецій.

Україна першою у Європі почала виробляти органічний цукор.

Закон України № 2496-VIII “Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції” набирає чинності 2 серпня 2019 року, Закон “Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів” - 6 серпня 2019 року.