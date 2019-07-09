Ягоди, мед, борошно і м'ясо: Україна планує розширити експорт в Китай

Україна є основним постачальником до Китаю кукурудзи та соняшникової олії і зацікавлена у розширенні експорту на цей ринок, у тому числі і готової продукції харчової промисловості.

Про це заявила заступник міністра аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова під час зустрічі з групою китайського бізнесу провінції Шаньсі та Bank of China на чолі з головою Ради правління корпорації Shaanxi Xirui (Group) Corporation ВАН Дунфеном, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

“Китай – один з ключових торговельних партнерів України, який стабільно входить в ТОП 5 країн-імпортерів української аграрної продукції. Сьогодні наша країна є основним постачальником до Китаю кукурудзи та соняшникової олії. Враховуючи високий попит Китаю на харчову продукцію, українська сторона зацікавлена у розширенні експорту на цей ринок не лише сировини, а й готової продукції харчової промисловості”, - сказала Ковальова.

Вона відзначила, що потенціал і можливості для розширення двостороннього товарообігу між двома країнами реалізовані не повністю. Йдеться про експорт до КНР таких продуктів, як борошно, м'ясо птиці, яловичина, молочна продукція, фрукти та ягоди, мед та продукція бджільництва, яйця та яєчні продукти, пшениця, ріпак, сорго тощо. Урядовець додала, що агропромисловий комплекс України демонструє стабільну тенденцію до зростання як економічних, так і фізичних показників, тому є перспективним напрямком для інвестицій з боку китайського бізнесу.