Microsoft побила власний рекорд прибутків

Корпорація Microsoft різко збільшила чистий прибуток і виручку за четвертий квартал 2019 року.

Про це повідомляється у пресрелізі компанії.

«Корпорація Microsoft сьогодні оголосила такі результати за квартал, що закінчився 30 червня 2019 року ... прибутки становили 33,7 млрд доларів і зросли на 12%», - говориться в повідомленні.

Чистий прибуток компанії в свою чергу становив $13,2 млрд або $1,7 в розрахунку на акцію. Для порівняння, за аналогічний період минулого року компанія отримала $8,87 млрд чистого прибутку або $1,14 на акцію.

Ці показники значно зросли в порівнянні з минулим фінансовим роком, встановивши новий рекорд фінансового року для Microsoft, заявив гендиректор компанії Сатья Надела.

«Минулий фінансовий рік був рекордним для Microsoft, що стало результатом тісних партнерських відносин з провідними компаніями у всіх галузях», - сказав він.

Єдиним показником, який погіршився за минулий квартал, стала виручка ігрового сегмента - вона скоротилася на 10%, оскільки продажі приставок Xbox впали на 48%, а ігор для приставки - на 3%.