Смолій назвав головні ризики для макростабільності в Україні

У Національному банку вважають, що головними ризиками для макрофінансової стабільності в Україні лишається припинення транзиту газу з Росії, посилення торговельних війн та наростання геополітичних конфліктів, а також ескалація воєнного конфлікту на сході країни.

Про це на пресконференції сказав голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Затримка у проведенні ключових реформ або кроки з нівелювання попередніх досягнень, зокрема через судові та законодавчі рішення, можуть суттєво посилити вразливість економіки України та стати на заваді продовженню співпраці з МВФ. Це може погіршити курсові й інфляційні очікування та ускладнити доступ до міжнародних ринків капіталу в умовах високого боргового навантаження у наступні роки. Також актуальними залишаються такі ризики: припинення транзиту газу з Росії територією України з початку 2020 року, посилення торговельних війн та наростання геополітичних конфліктів, ескалація воєнного конфлікту та нові торговельні обмеження з боку Росії", - сказав Смолій.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк покращив прогноз зростання економіки України на 2019 рік з 2,5% до 3%.