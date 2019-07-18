Облікова ставка: Мінфін вітає рішення НБУ, але сподівався на більший "мінус"

Міністерство фінансів задоволене рішенням правління Нацбанку щодо зниження облікової ставки.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала міністр фінансів Оксана Маркарова.

"НБУ знизив облікову ставку до 17%. Зважаючи на фактичний рівень інфляції, Мінфін звичайно потай сподівався на більше зниження ставки, бо облікова ставка напряму впливає на вартість розміщення Мінфіном ОВДП в гривні, але раді, що НБУ зберіг тенденцію до зниження", - написала Маркарова.

Вона нагадала, що Мінфін успішно реалізує Середньострокову стратегію по управлінню державним боргом і, незважаючи на паузи у співпраці з МВФ, подовжує термін запозичень, знижує їх вартість і зменшує державний борг.

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"Плюс ми фокусуємося на офіційному, концесійному фінансуванні (Світовий банк, макрофін ЄС, гарантії інших країн-партнерів), яке є довшим і набагато дешевшим, ніж ринкові запозичення. При цьому, ринкові ставки, як по гривневим ресурсам всередині країни, які залежать від облікової ставки, та валютні ресурси все ще дійсно є досить високими", - зауважила Маркарова.

Як повідомляв Укрінформ, правління Національного банку України прийняло рішення знизити облікову ставку до 17% річних з 19 липня 2019 року. Раніше, 25 квітня 2019 року НБУ вперше за 2 роки знизив облікову ставку на 0,5% до 17,5% річних.