Врожай плодових на чверть менший від торішнього — Держстат

На початок липня в Україні було зібрано на 24,1% менше плодових культур, ніж на аналогічну дату 2018 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Станом на 1 липня 2019 року в Україні було зібрано 158,4 тис. тонн плодових культур, що на 24,1% менше, ніж на аналогічну дату 2018 року. Ягідних культур на початок липня поточного року було зібрано 78,5 тис. тонн, на 2,9% менше, ніж торік.

Також зменшився врожай овочів відкритого ґрунту: на 1 липня їх в Україні було зібрано на 2% менше, ніж торік — 439,9 тис. тонн. Втім, овочів закритого ґрунту на вказану дату було зібрано на 11,9% більше порівняно з показниками 1 липня 2018 року — 355 тис. тонн.

Картоплі на 1 липня 2019 року в Україні зібрали на 4,9% більше, ніж на 1 липня 2018 року — 306,5 тис. тонн.

Як повідомлялось, за даними Держстату, на 1 липня 2018 року в Україні було зібрано 292 тис. тонн картоплі (на 1,6% менше, ніж на аналогічну дату 2017 року); 448,9 тис. тонн овочів відкритого ґрунту (на 21,8% більше); 317,6 тис. тонн овочів закритого ґрунту (на 6,9% менше), 208,8 тис. тонн плодових культур (на 60,2% більше); 80,9 тис. тонн ягідних (на 1,9% більше).