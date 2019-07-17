НАЗК направило до суду 44 протоколи щодо конфлікту інтересів

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 44 протоколи про порушення вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"НАЗК направило до суду 44 протоколи про адміністративні правопорушення у зв’язку з недотриманням вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів та інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", - йдеться у повідомленні.

Так, агентство склало 6 протоколів стосовно депутата Лиманської міської ради Донецької області Іллі Кизима, який не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів, що виник у зв’язку із його участю у засіданнях Комісії з питань прав людини, депутатської діяльності, етики, законності, свободи слова та інформації, де розглядалися питання щодо його неетичної поведінки, поширення ним неправдивої інформації, та взяв участь у голосуванні стосовно вказаних питань.

"Складено 30 протоколів стосовно Ігнатпільського сільського голови Павла Рафальського, який не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів, що виник у зв’язку з виданням розпоряджень про встановлення премій свій дружині, та вчинив дії в умовах такого конфлікту інтересів", - відмітили у НАЗК.

Національне агентство також склало 2 протоколи стосовно Байковецького сільського голови Анатолія Кулика, який не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів, що виник під час розгляду ним питання про прийняття на роботу до Байковецької сільської ради свого зятя, та вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів.

Крім того, складено 2 протоколи стосовно секретаря Загвіздянської сільської ради об’єднаної територіальної громади Тисменицького району Івано-Франківської області Дмитра Шкаврітки, який під час розгляду на засіданні Загвіздянської сільської ради питання щодо відведення в оренду земельної ділянки своїй сестрі не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів, та взяв участь у голосуванні стосовно вказаного питання.

"Також складено 2 протоколи стосовно заступника начальника управління – начальника відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг управління праці та соціального захисту населення Куп’янської міської ради Харківської області Світлани Мединяк, яка не повідомила про наявність у неї реального конфлікту інтересів, що виник під час видання наказу про встановлення собі премії, та вчинила дії в умовах такого конфлікту інтересів", - відмітили у НАЗК.

Також агентство склало 2 протоколи стосовно старшого державного ревізора – інспектора відділу адміністрування податків та зборів з фізичних осіб Вишгородського управління ГУ ДФС у Київській області Тетяни Михайленко, яка не повідомила про наявність у неї реального конфлікту інтересів, що виник у зв’язку з проведенням камеральної перевірки декларації платника єдиного податку стосовно близької особи (чоловіка) та вчинила дії в умовах такого конфлікту інтересів.

У НАЗК нагадали, що відповідальність за неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів передбачена частиною першою статті 172-7 КУпАП, а за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах такого конфлікту інтересів – частиною другою цієї статті.