Третина підприємств очікує на покращення фінансового стану — НБУ

Майже третина українських підприємств – 29,5% – розраховує на поліпшення свого фінансово-економічного стану впродовж наступних 12 місяців.

Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у II кварталі 2019 року, повідомляє пресслужба регулятора.

"У ІІ кварталі рівень ділової активності підприємств залишається високим: індекс ділових очікувань (ІДО) на наступні 12 місяців становить 117,8% (у попередньому кварталі – 119,7%)... Майже третина компаній – 29,5% – очікує поліпшення свого фінансово-економічного стану впродовж наступних 12 місяців, лише 6,6% – погіршення. Решта компаній не прогнозують змін. Найбільш оптимістично налаштовані компанії у сфері будівництва", - йдеться в повідомленні.

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Пожвавлення ділової активності, зазначають в НБУ, очікують респонденти всіх видів економічної діяльності. Підприємці очікують поліпшення фінансово-економічного стану своїх підприємств, зокрема завдяки зростанню виробництва та обсягів продажу продукції, насамперед на експорт. Задля цього компанії планують збільшити інвестиції в обладнання, активніше залучати кредитні ресурси.

Майже 40% компаній прогнозують зростання обсягів продажу впродовж наступних 12 місяців. Лише 9,8% очікують їх зниження. Найбільш оптимістично налаштовані підприємства будівництва, сільського господарства, переробної промисловості та торгівлі. Третина компаній очікує зростання експорту.

Бізнес знизив очікування щодо підвищення зарплати працівникам. Зросла частка компаній (з 25,4% до 33,7%), які прогнозують незмінність видатків на оплату праці упродовж наступних 12 місяців. Натомість, до 65,4% скоротилася частка компаній, які вважають, що їхні видатки на оплату праці працівників упродовж наступних 12 місяців зростуть (у попередньому опитуванні – 74,1%). Менше одного відсотка компаній прогнозують зниження зарплат.

Частка компаній, що планують залучати кредити упродовж наступних 12 місяців, зросла до 41,5% (з 38,2% квартал тому). Найбільше таких підприємств у переробній промисловості, а також в енерго- та водопостачанні. Основними факторами, що за оцінками бізнесу обмежують спроможність нарощувати виробництво, залишаються високі ціни на енергоносії, а також на сировину та матеріали.

Фото: НБУ