Нацбанк спростував фейки про банкноту в 1000 гривень

"Однією з особливістю дизайну гривневих банкнот є те, що всі зображення на банкнотах є авторською графікою. Художники, які працюють над їх дизайном, не використовують готові малюнки чи шрифти – вони власноруч створюють векторні графічні елементи дизайну, зокрема і буквений напис номіналу банкноти. Використання авторських творів замість готових продуктів передбачене для забезпечення високого рівня захищеності банкнот, адже підробити авторське зображення складніше, ніж скопіювати готове", - зазначається у повідомленні.

Шрифти для банкноти в 1000 гривень / Фото: bank.gov.ua

У процесі створення графічних зображень для дизайну банкнот – як то малюнків, так і написів – художники вивчають відповідну графічну інформацію з відкритих джерел, після чого створюють власний витвір з додаванням авторського бачення тих чи інших елементів. Відповідно, частковий збіг окремих елементів на банкноті із зображеннями у відкритих джерелах може бути пов’язаний з творчим опрацюванням публічно доступних матеріалів.

Наголошуємо: жоден з елементів на банкнотах не є копією готових продуктів. Зокрема, і під час створення буквеного напису «Одна тисяча гривень» на відповідній банкноті було створено авторське графічне зображення на основі творчого використання публічно доступних елементів. Основними серед використаних для цього відкритих джерел, у тому числі, є такі видання:

Villn Toots, 300 Burtu Veidi Шрифтов – Riga: Latvia Valsts izdavnieciba, 1960 року видання;

Szanto Tibor, A BETU – Budapest: Akademia Kiado, 1986 року видання;

·Haildegard Korger, Schrift und Schreiben, – Leipzig: 500 Jahre Buschstadt, 1981 року видання.

Національний банк України просить утриматися від розповсюдження суб’єктивних тверджень та некоректної інформації про ймовірне використання неліцензованого шрифту на банкноті номіналом 1000 гривень.