Укренерго заявляє про проблеми у роботі енергосистеми

Енергосистема працює зі зниженою надійністю, більшу частину доби покриття необхідних резервів пропозиціями генеруючих компаній становить близько 55-60%.

Про це повідомив т.в.о. голови ДП "НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук у ході круглого столу «Запуск оптового ринку електричної енергії: перші результати та виклики», пише пресслужба компанії.

«Причина – не всі сегменти ринку запущені, зокрема, відсутній ринок допоміжних послуг. Наразі Укренерго спільно з регулятором працює над тим, щоб прискорити кваліфікацію постачальників допоміжних послуг», – зазначив Ковальчук.

Наразі у більшості годин покриття необхідних резервів пропозиціями генеруючих компаній становить близько 55-60%. Енергосистема працює зі зниженою надійністю.

«Ситуацію з дефіцитом резервів треба терміново виправляти. Це хоч і непрямо, але все ж впливає на ціноутворення. Водночас позитивним є те, що незважаючи на дефіцит резервів, у нас немає значних відхилень надійності роботи як генеруючого обладнання, так і мережі передачі, а також це не спричиняє реального дефіциту потужності в системі», – наголосив він.

Також було відзначено, що протягом 10 днів роботи нового ринку електроенергії суттєво покращилася якість даних комерційного обліку.

«Вважаємо, що потенційні небаланси, спричинені неякісним комерційним обліком, будуть значно нижчі ніж ті, що ми прогнозували перед запуском ринку», – наголосив Ковальчук.

Водночас зазначалось, що дані комерційного обліку малої генерації з ВДЕ, приєднаної до мереж ОСР (оператора системи розподілу), поки не в повному обсязі надходять на MMS (Market Management System). Обсяг втрат в мережах ОСР сьогодні є заниженим відносно тих, які будуть після фінального уточнення всіх даних. Дані комерційного обліку постійно оновлюються. Тож наразі найбільш точні дані на платформі MMS за 1 липня, а найменш – за 14 липня.