У Єврокомісії назвали "вузькі місця" запуску ринку електроенергії в Україні

"Європейський Союз повністю підтримує рух до більш прозорої моделі ринку, хоча, на нашу думку, на підготовку можна було дати додаткові 2-3 місяці. Я хотів би зазначити кілька проблем, які, на нашу думку, існують на ринку. Оптовий ринок електроенергії є дещо фрагментований, розділений на кілька підсегментів. І така модель, включаючи існування Бурштинського півострову, може знизити його ліквідність", - сказав Баур.

Він зазначив, що гравці ринку на добу наперед частіше керуються граничними цінами, замість того, щоб керуватися вартістю виробництва, як це передбачено конкурентним ринком.

"Також кілька технічних питань, такі як впорядкування обліку і даних обліку, мають бути зроблені для забезпечення надійності і фінансової сталості системи. Необхідно також повністю реалізувати андбандлінг - відокремлення мереж системи передачі. Це має відбуватися на рівні регіональних систем розподілу", - наголосив Баур.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 липня 2019 року в Україні запрацював повномасштабний ринок електричної енергії. Старт нової моделі ринку дозволив відкрити імпорт електроенергії в Україну.

За даними ДП "НЕК "Укренерго", протягом 1-7 липня 2019 року в «енергоострів Бурштинської ТЕС» імпортовано 37,705 млн кВт-год електроенергії зі Словаччини. За той же період експорт електроенергії з «енергоострова Бурштинської ТЕС» до Угорщини, Словаччини та Румунії становив 77,743 млн кВт-год.