Ринок електроенергії в Україні стартував нормально - голова Комітету ВР

"Немає поки що оптимістичної ейфорії, є багато викликів і проблем. Але завдяки НКРЕКП, міністерству енергетики, ключовим гравцям ринку у нас далеко не все так трагічно, як прогнозували. Хочу щиро подякувати регулятору: працює неповним складом, замість 7 чоловік тільки 5, ще 2 заблоковані рішеннями судів, але він зробив величезний обсяг роботи", - сказав Домбровський.

Віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, у свою чергу, окреслив ключові ризики нового ринку.

"Нам потрібно обговорити, які рішення необхідно прийняти, щоб цей ринок не бив по споживачах і не впливав так сильно на галузь ЖКГ, адже 35% у тарифі водопостачання та водовідведення - це електроенергія, ще 6% - у тарифі ТКЕ", - зазначив Зубко.

За його словами, із 299 підприємств теплопостачання 209 працюють на умовах передоплати. Що стосується ТКЕ, то 664 підприємства з 768 працюють на таких само умовах.

"Але якщо подивитися на вартість електроенергії, яка фактично зросла на 10% для (споживачів - ред.) першого класу напруги, на 14% - для другого класу напруги, у тарифах немає складової, яка могла б забезпечити роботу у стабільному режимі", - додав Зубко.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2019 року в Україні запрацював повномасштабний ринок електричної енергії. Старт нової моделі ринку дозволив відкрити імпорт електроенергії в Україну. За перших чотири дні в «енергоострів Бурштинської ТЕС» було імпортовано 19,571 млн кВт-год. електроенергії зі Словаччини.