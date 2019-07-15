На урановій шахті можна створити ще 200 робочих місць і збільшити видобуток - Кубів
Про це йшлося під час сьогоднішньої поїздки на Кіровоградщину, повідомляє у Facebook перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.
"Сьогодні у Кропивницькому, де оглядаю роботу Новокостянтинівської уранової шахти. Ознайомився з оснащенням підземних гірничих виробок, технологією видобутку уранової руди, а також провів нараду щодо реалізації інвестиційного проекту “Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей”. Завдяки реалізації цього інвестпроекту можна: наростити обсяги видобутку та виробництва урану шахтою понад у два рази, до 700 т на рік; створити понад 200 нових робочих місць", - зазначається у дописі.
Під час наради віцепрем'єр підкреслив, що енергетична безпека - це ключовий елемент загальної національної безпеки.