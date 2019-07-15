МЕРТ планує до 2021 року збільшити видобуток урану в Україні більш як удвічі

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує, що реалізація інвестиційного проєкту з розвитку виробничих потужностей Новокостянтинівської шахти дасть змогу збільшити видобуток урану з 336 тонн у 2018 році до 701 тонни у 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба міністерства за результатами робочого візиту першого віцепрем’єр-міністра Степана Кубіва на Новокостянтинівську шахту на Кіровоградщині, що входить до складу ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Як нагадали у пресслужбі, 29 травня 2019 року Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проектів розглянула та схвалила інвестиційний проект щодо розвитку виробничих потужностей Новокостянтинівської шахти.

“Метою програми є збільшення річного виробництва уранового оксидного концентрату до 2480 тонн, що, у свою чергу, становить річну потребу всієї атомної енергогенерації України. Атомні електростанції становлять найбільшу частку у виробництві електроенергії нашої країни, а відтак, забезпеченість власною сировиною для виробництва атомної енергії - великий крок до енергетичної незалежності країни та її безпеки”, - прокоментував Кубів.

Загальна вартість реалізації проекту становить 2,9 млрд грн. Станом на 1 січня 2019 року Новокостянтинівська шахта власним коштом профінансувала проект на майже 344 млн. Відтак необхідна для завершення реалізації проекту сума фінансових ресурсів наразі становить близько 2,6 млрд грн: 1,38 млрд грн власним коштом підприємства і близько 1,21 млрд грн - коштом держави.

Очікується, що в результаті реалізації цього інвестиційного проекту вже у 2021 році шахта зможе збільшити видобуток урану до 701 тонни на рік (у 2018 році видобуто 336 тонн урану).

Проект забезпечить створення 200 нових робочих місць. Надходження до місцевого бюджету становитимуть близько 29,8 млн грн, тоді як надходження до державного бюджету сягнуть майже 8,5 млрд грн.