Зеленський зустрівся з представниками Нафтогазу — говорили про тарифи

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками НАК "Нафтогаз" і Міненерго та обговорив ситуацію на енергетичному ринку країни та можливості для зниження ціни на газ для населення.

Про це повідомляє сайт Президента України.

"На енергетичних ринках України існує проблема монополізації, що не дозволяє споживачам та українській економіці користуватися конкурентною ціною на відповідні ресурси. Але є випадки, коли споживачі виграють від тенденцій конкурентних ринків", - наголосив представник Президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус.

Як приклад він навів нещодавню ситуацію з нафтопродуктами.

"Ми провели моніторинг цін і побачили, що оптові ціни суттєво знизилися, а АЗС не відреагували. Ми звернули на це увагу, АЗС дослухалися і зменшили ціну приблизно на 1 грн. Тобто 7 млн автомобілістів отримали зниження вартості, і це економія близько 1 млрд грн на місяць на нафтопродуктах", - зазначив він.

Водночас актуальним питанням для споживачів залишається ціна на газ та електроенергію. За словами Геруса, за останні місяці відбулося зниження ціни на газ і є передумови для подальшого здешевлення вже в липні, а сумарне зменшення ціни газу за травень – липень становитиме близько 21%.

Присутній на зустрічі керівник інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов повідомив, що нині на європейському газовому ринку збільшився обсяг газу за рахунок пропозиції російського та американського скрапленого палива, що сприяє зниженню оптових цін. І, відповідно, Україна збільшила закупівлю цього енергоресурсу, який закачує у підземні сховища, – вже є 14,2 млрд куб. м, а на початок опалювального сезону планується вийти на 19-20 млрд куб. м. "У липні ми знизимо ціну для населення на 10,4%", – повідомив він і підписав відповідне розпорядження.

Фаворов також зауважив, що зниження ціни не суперечить умовам співпраці з Міжнародним валютним фондом, оскільки є реакцією на ситуацію на газовому ринку.

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук звернув увагу, що вплинути на вартість газу може збільшення Україною власного видобутку. На його переконання, потенціал для цього є перш за все у стимулюванні використання вже отриманих ліцензій на видобуток корисних копалин.

"Цей напрям має бути пріоритетним. Також потрібно докладати максимум зусиль для залучення у цю сферу стратегічних інвесторів. Для цього ми створимо прозорі, належним чином підготовлені аукціони, щоб у інвестора було достатньо часу для надання якісної пропозиції", – наголосив Гончарук.

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За словами заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Михайла Близнюка, нещодавно завершилися конкурси щодо дев’яти ділянок для видобутку газу, внаслідок чого очікується 430 млн доларів інвестицій у збільшення газовидобутку від канадських, американських та українських інвесторів.

У зустрічі також взяла участь голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Оксана Кривенко, яка поінформувала про поточну ситуацію з тарифами газотранспортних компаній та можливості для іноземних компаній щодо зберігання газу в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, НАК "Нафтогаз України", відповідно до доручення Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, зобов’язана у липні знизити ціну природного газу для населення ще на 650 грн за тисячу кубічних метрів.

Фото: пресслужба Президента України