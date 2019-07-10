Уряд затвердив Стратегію розвитку аграрного експорту до 2026 року

Кабінет міністрів схвалив Стратегію розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України до 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

"Сьогодні, 10 липня, на засіданні Кабінету міністрів України схвалено Стратегію розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України до 2026 року та затверджено план завдань та заходів з її реалізації. Стратегію розроблено Мінагрополітики спільно з Офісом підтримки реформ міністерства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метою Стратегії є визначення довгострокової державної політики, спрямованої на забезпечення стабільного нарощування обсягів експорту продукції (товарів, послуг, технологій) вітчизняного сільського господарства, харчової та переробної промисловості.

Наголошується, що стратегічними напрямками розвитку експорту аграрної продукції стане зростання обсягу виробництва та збільшення постачань такої продукції на зовнішні ринки; розширення номенклатури та зміна структури експорту в напрямку збільшення частки продукції з високою доданою вартістю; географічна диверсифікація напрямків експорту (відкриття нових ринків) і розширення експортних можливостей для малих та середніх підприємств.