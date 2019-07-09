Єврокомісія оштрафувала виробників Hello Kitty на €6,2 мільйона

Єврокомісія оголосила про рішення накласти санкції на японську компанію Sanrio, яка володіє інтелектуальними правами на іграшки серії Hello Kitty та більше 11 років порушувала правила конкуренції на європейському ринку.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Єврокомісії.

«Європейська Комісія оштрафувала Sanrio на 6,2 мільйона євро за створення перешкод для трейдерів у продажу ліцензованої продукції в інших країнах в межах європейського економічного простору… З огляду на те, що під час розслідування Sanrio співпрацювала з Єврокомісією поза межами власних правових зобов’язань, за прояв такої доброї волі суму штрафу зменшено на 40 відсотків», - йдеться у повідомленні.

Як інформує Єврокомісія, розслідування проти Sanrio розпочалося у червні 2017 року. Порушення ринкових правил стосувалися, головним чином, контрактних обмежень, які ця компанія накладала на трейдерів у реалізації їхньої продукції в інших європейських країнах. Це порушує правила вільного ринку ЄС, при цьому компанія припускалася таких порушень протягом близько 11 років.

Обмеження стосувалися іграшкового ряду серії Hello Kitty, та пов’язаних ігрових персонажів “Mr. Men” та “Little Miss”, щодо яких Sanrio володіє правами інтелектуальної власності.

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