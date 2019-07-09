Євросуд оштрафував Бельгію за повільний інтернет - 5 000 євро щодня

Європейський суд запровадив санкції щодо Бельгії за затягувавання заходів, необхідних для розгортання в Брюссельському столичному регіоні високошвидкісного інтернету.

Про це повідомляє The Brussels Times.

"Бельгія повинна сплачувати безпрецедентний щоденний штраф у розмірі 5 000 євро за кожен день, доки Брюссельський столичний регіон не виконає директиву Європейського Союзу (European Court of Justice — найвища інстанція Суду Європейського Союзу, рішення якої не можуть бути оскаржені - ред.), спрямовану на забезпечення кращого доступу до високошвидкісного Інтернету за нижчою (ніж діюча, - ред.) ціною", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розмір санкцій, який запросила Європейська комісія, спочатку складав суму в 11 разів більшу - 54 639 євро. Надалі ЄК зменшила ці вимоги до 6071 євро. Однак у ході судових розглядів санкції зменшили до 5000 євро.

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Загалом, Європейська комісія у 2017 році порушила справи щодо трьох країн - Бельгії, Хорватії та Словаччини, після того, як указані країни не виконали вимог Директиви ЄС від 2014 року, що містить вимоги щодо швидкості інтернету. Дані вимоги мали бути виконані до 2016 року, зокрема, мали бути внесені відповідні зміни до національних законодавств.

При цьому, у Бельгії виникли проблеми, пов'язані з юрисдикцією виконання цієї директиви, оскільки регіональні органи влади відмовляються вносити поправки до законодавства, стверджуючи, що це компетенція федеральних органів влади.

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