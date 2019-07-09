Місцеві бюджети вже отримали понад 350 мільйонів податку на нерухомість

До місцевих бюджетів станом на 1 липня 2019 року надійшло 355,9 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з фізичних осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДФС.

"За оперативними даними до місцевих бюджетів (станом на 01.07.2019) надійшло 355,9 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з фізичних осіб. Це на 124,5 млн грн більше показника 2018 року (231,4 млн грн)", - йдеться в повідомленні.

Сформовано понад 1,3 млн податкових повідомлень-рішень з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для більше ніж 1,2 млн фізичних осіб – власників такої нерухомості.

До сплати визначено податку на загальну суму близько 1 289,6 млн грн, що на 326,2 млн грн більше ніж у 2018 році (963,4 млн грн).

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Податок на нерухомість платники сплачують за 2018 рік за ставками та з використанням пільг, які були законодавчо визначені у цей період.

Податок нараховується на загальну площу об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток. Ставки податку встановлювалися рішеннями місцевих рад. При цьому пільгові розміри майна, на які не застосовується ставка податку, становлять: для квартири/квартир незалежно від їх кількості – 60 кв. метрів, для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – 120 кв. метрів. Для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – 180 кв. метрів.