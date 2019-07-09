Місцеві бюджети вже отримали понад 350 мільйонів податку на нерухомість
Про це повідомляє пресслужба ДФС.
"За оперативними даними до місцевих бюджетів (станом на 01.07.2019) надійшло 355,9 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з фізичних осіб. Це на 124,5 млн грн більше показника 2018 року (231,4 млн грн)", - йдеться в повідомленні.
Сформовано понад 1,3 млн податкових повідомлень-рішень з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для більше ніж 1,2 млн фізичних осіб – власників такої нерухомості.
До сплати визначено податку на загальну суму близько 1 289,6 млн грн, що на 326,2 млн грн більше ніж у 2018 році (963,4 млн грн).
Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
Податок на нерухомість платники сплачують за 2018 рік за ставками та з використанням пільг, які були законодавчо визначені у цей період.
Податок нараховується на загальну площу об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток. Ставки податку встановлювалися рішеннями місцевих рад. При цьому пільгові розміри майна, на які не застосовується ставка податку, становлять: для квартири/квартир незалежно від їх кількості – 60 кв. метрів, для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – 120 кв. метрів. Для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – 180 кв. метрів.