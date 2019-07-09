Нафта дешевшає на негативних даних про світову економіку

Нафта подешевшала у вівторок на тлі ознак того, що міжнародні торговельні суперечки затягують світову економіку. Водночас конфліктна ситуація на Близькому Сході надала підтримку цінам.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent зменшилася на $ 0,14 (0,22%) - до $ 63,97 за барель. Котирування серпневого контракту на нафту WTI знизилися на $ 0,18 (0,31%) - до $ 57,48 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 64,11 і $ 57,66 відповідно.

Ціни на нафту залишаються під тиском торгової війни між США і Китаєм. Вона підсилює побоювання учасників ринку з приводу зниження попиту на сировину. Обидві держави є найбільшими споживачами нафти в світі.

За останніми даними, замовлення на продукцію машинобудівної галузі Японії впали до найнижчого рівня за вісім місяців. Це свідчить про те, що негативна ситуація в світовій торгівлі позначається на корпоративних інвестицій.

Японські урядові дані також показали, що реальна заробітна плата в країні падає вже п'ятий місяць поспіль. Тим часом Японія є четвертим за значимістю споживачем сирої нафти в світі.

«Послаблення світових економічних прогнозів тримають ціни на нафту під тиском. Однак зростання напруженості на Близькому Сході змушує трейдерів враховувати ризики для поставок і має підтримувати рівень цін на нафту в середньостроковій перспективі », - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер Vanguard Markets, Бангкок.

Іран напередодні пригрозив відновити роботу дезактивованих центрифуг і збільшити ступінь збагачення урану до 20%. Це чревате зривом ядерного угоди 2015 року, від якої Вашингтон відмовився торік.

Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 64,01 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 63,96 долара за барель, що на 15 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 64,11).