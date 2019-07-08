Ціни на нафту стабільні, трейдери стежать за ситуацією навколо Ірану

Нафта стабільна в понеділок, трейдери стежать за ситуацією навколо Ірану, який в неділю офіційно оголосив, що приступає до збагачення урану вище обумовленої в Спільному всеосяжному плані дій (СВПД) позначки в 3,67%.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE (NYSE:ICE) Futures становить $64,22 за барель, що на $0,01 (0,02%) нижче за рівень закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в п'ятницю ціна цих контрактів становила $64,23 за барель, піднявшись на $0,93 (1,47%).

Ф'ючерс на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,02 (0,03%) - до $57,49 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт виріс в ціні на $0,17 (0,3%), до $57,51 за барель.

Експерти побоюються, що ескалація напруженості навколо Ірану створить проблеми для поставок нафти з Близького Сходу. У той же час зберігаються сумніви в тому, що глобальний попит на нафту буде рости, враховуючи відсутність торгового угоди між США та Китаєм, а також сигнали ослаблення темпів підйому світової економіки.

"Підтримку цінам на нафту роблять побоювання посилення конфлікту на Близькому Сході", - зазначає головний економіст Japan Oil, Gas and Metals National Corp. Такаюкі Ногами. - Інвестори займають вичікувальну позицію, спостерігаючи за торговою суперечкою США і Китаю, оскільки попит на нафту не почне рости тільки тому, що сторони відновили переговори", - цитує експерта агентство Bloomberg.

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Іран заявив, що його відступ від ряду зобов'язань по СВПД означає, що Іран не виходить з нього, а намагається врятувати. При цьому Тегеран не виключає, що продовжить скорочувати свої зобов'язання аж до виходу з СВПД, якщо підписанти угоди не виконуватимуть свої зобов'язання.

Європейські країни закликали Іран відмовитися від рішення про відступ від зобов'язань, але загроз введення ними санкцій відносно Тегерана поки не надходило. Тим часом, держсекретар США Майк Помпео пообіцяв, що Вашингтон введе нові санкції проти Тегерана і забезпечить його ізоляцію у відповідь на "розширення ядерної програми".

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 64,24 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 64,43 долара за барель, що на 20 центів вище за рівень закриття торгів ($64,23).