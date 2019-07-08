Зеленський звільнив першу заступницю голови АМКУ
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський звільнив Марію Ніжнік з посади першого заступника голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого.
Відповідний указ №496/2019 оприлюднено на сайті глави держави.
"Відповідно до частини першої статті 10 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" постановляю: звільнити Ніжнік Марію Володимирівну з посади першого заступника голови Антимонопольного комітету України — державного уповноваженого", - йдеться в документі.
Як повідомлялося, Ніжнік була призначена першим заступником голови АМКУ в липні 2015 року.