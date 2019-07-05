Україна може отримати наступний транш макрофінансової допомоги від ЄС після виборів

Виділення Євросоюзом наступного траншу макрофінансової допомоги Україні буде можливим після завершення парламентських виборів, адже деякі заходи, пов’язані із його виплатою, потребують рішень уже нової Верховної Ради.

Про це у п’ятницю в Брюсселі напередодні київського саміту ЄС заявив високопоставлений європейський дипломат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На цей момент немає конкретної дати, коли буде виплачений наступний транш макрофінансової допомоги – а це близько 500 мільйонів євро. Деякі необхідні для цього дії потребуватимуть також парламентського втручання, тож Верховній Раді треба буде проголосувати з ряду питань. Це важко зробити до парламентських виборів, але ми очікуємо, що це буде швидко зроблено після них", - сказав європейський дипломат.

Він нагадав, що програми макрофінансової допомоги ЄС залежать і від програм МВФ, який зараз також очікує завершення виборчого циклу в Україні "у дуже позитивному дусі". За словами дипломата, наразі немає жодної термінової необхідності у виплаті такого траншу, тож рішення щодо цього прийматиметься вже після виборів, ймовірно у вересні.