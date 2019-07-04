Бензин А-95 на Київщині продають по 26,99-31,99 гривні

Середня ціна на бензин марки А-95 на автозаправках у Києві та області станом на 8 годину ранку 4 липня становить 29,49 гривні за літр.

Про це свідчать дані ресурсу Vseazs.com.

На Київщині найдешевший бензин А-95 сьогодні вранці можна придбати на АЗС MANGO (-30 коп.), "БРСМ-нафта" (-70 коп.) і "Мотто" за ціною 26,99 грн за літр.

На автозаправках SUN OIL бензин А-95 можна придбати по 27,49 грн за літр.

На АЗС Chipo літр бензину марки А-95 пропонують по 27,79 грн (подешевшав на 30 копійок).

Мережа АЗС "Люксвен" продає бензин марки А-95 по 27,89 грн за літр.

На АЗС "Золотий Гепард" і "Формула" літр бензину А-95 коштує 27,95 грн.

Мережа АЗС "Маркет" пропонує літр бензину А-95 по 28,48 грн.

На АЗС "Авантаж 7" бензин А-95 коштує 28,49 грн за літр (подешевшав на 46 копійок).

На автозаправках UPG продають бензин марки А-95 по 28,70 грн за літр (подешевшав на 70 копійок).

На АЗС "КЛО" бензин марки А-95 продають по 29,49 грн за літр (подешевшав на 50 копійок).

На АЗС "АМІС" бензин марки А-95 можна придбати по 29,79 грн за літр.

Мережа АЗС Glusco пропонує літр бензину А-95 по 29,85 грн (подешевшав на 50 копійок).

На АЗС ANP, "Авіас" і "Народна" пропонують бензин А-95 по 29,95 грн за літр.

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На АЗС "Авіас плюс" і "Укрнафта" бензин А-95 коштує 30,00 грн за літр.

На АЗС OKKO (-50 коп.) і WOG бензин А-95 можна придбати по 30,99 грн за літр.

На автозаправках Shell бензин марки А-95 коштує 31,49 грн за літр.

Найдорожчий бензин А-95 сьогодні пропонують на АЗС Socar - по 31,99 грн за літр.