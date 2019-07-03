Нафта еталонних марок зростає після різкого падіння

Нафтові ціни еталонних марок підвищуються в ході торгів у середу після різкого падіння днем раніше, до мінімуму за два тижні, через стурбованість уповільненням зростання глобальної економіки.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com .

Вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $ 0,15 (0,24%) - до $ 62,55 за барель. Вчора їх ціна впала на $ 2,66 (на 4,09%), склавши на закриття $ 62,4 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на серпень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) підвищилися на $ 0,16 (0,28%) - до $ 56,41 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна впала на $ 2,84 (на 4,81%) і завершила день на позначці $ 56,25 за барель.

"Глобальні економічні дані продовжують погіршуватися, причому останні слабкі показники вийшли в понеділок - виробничий PMI", - зазначає один з редакторів Sevens Report Research Тайлер Річі.

Американський інститут нафти (API) повідомив напередодні, що резерви нафти в країні за минулий тиждень скоротилися на 5 млн барелів. Водночас запаси бензину зменшилися на 387 тис. Барелів, дистилятів - на 1,7 млн барелів.

Міністерство енергетики США опублікує офіційні дані про зміну обсягів запасів палива в країні пізніше в середу. Аналітики, опитані S & P Global Platts, в середньому очікують зниження резервів нафти на 3,7 млн барелів, бензину - на 2,4 млн барелів, дистилятів - на 1,4 млн барелів.

Станом на 09:45 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 62,59 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,63 долара за барель, що на 23 центи вище за рівень закриття торгів ($ 62,40).