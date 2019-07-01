Україна може стати енергонезалежною - Гройсман назвав умови й терміни

«Якщо всі працюватимуть в унісон, за 5 років можна було б добитися того, аби не купувати газ», - сказав Гройсман.

Він підкреслив, що багато років Україна консервувала свої можливості й газові запаси, натомість з 2008 року позичала гроші під обов’язок вирівняти ціни в Україні з загальноєвропейськими.

«Під цей обов’язок взяли гроші, які ми зараз обслуговуємо. Що потрібно зробити? Добувати свій газ. По потенціалу запасів вистачає. Треба відходити від імпортного паритету», - сказав Гройсман.