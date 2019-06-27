Скраплений газ зі США можливо поставляти в Україну – експерт "Атлантичної ради"
Про це розповів у інтерв'ю Укрінформу президент Центру глобальної енергетики "Атлантичної ради" в Вашингтоні посол Ричард Морнінгстар.
"Я думаю, що це можливо, однак займе багато часу", - зауважив колишній високопоставлений американський дипломат.
Він підкреслив, що раніше вже обговорювалася можливість запустити танкери зі скрапленим газом через протоку Босфор в Україну. Але це не відповідає інтересам Туреччини, тож вона просто не дозволить танкерам з LNG-газом зайти в Чорне море.
Однак, для України існує ще одна можливість - транспортування газу через країни ЄС, у тому числі, Польщу, країни Балтії. "Але для цього треба ще мати технічні потужності. Тому я кажу про те, що це займе час, натомість такий варіант є цілком можливим", - підкреслив посол Морнінгстар.
Як повідомлялося, Сполучені Штати продовжують відстоювати послідовну позицію проти будівництва російського газопроводу "Nord Stream - 2". При цьому в Вашингтоні пропонують у якості альтернативи забезпечити Європу американським зрідженим природним газом, який уже зараз доставляється танкерами зі США до LNG-терміналів у Європі.