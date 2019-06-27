Річард Морнінгстар, президент Центру глобальної енергетики "Атлантичної ради"

Попри категоричні заяви адміністрації Трампа проти будівництва російського газопроводу "Nord Stream-2", а також наміри Конгресу США покарати санкціями учасників цього проекту, ситуація у Вашингтоні наразі не виглядає такою вже однозначною. На кону – єдність із Євросоюзом щодо тиску на Росію. У разі введення таких обмежень це створює ризики для бізнесу країн ЄС, який уже має посилену політичну підтримку європейських урядів. З іншого боку, всі розуміють (однак не всі кажуть про це вголос), що "Nord Stream-2" – це не комерційний, а геополітичний інструмент Кремля, щоб обмежити транзит газу через Україну. Про те, як розцінюють ситуацію в США, які компромісні рішення можуть бути внесені, що очікувати в цьому питанні від зустрічі Трампа з Путіним, в інтерв'ю Укрінформу розповів засновник і президент Центру глобальної енергетики "Атлантичної ради" у Вашингтоні посол Ричард Морнінгстар. Коротка розмова з колишнім високопоставленим дипломатом США відбулася в кулуарах П'ятої щорічної конференції з питань енергетичної безпеки Центральної та Східної Європи, що пройшла у Вашингтоні. ЄВРОПА ХОЧЕ МИРНОЇ УГОДИ МІЖ УКРАЇНОЮ І РФ - Американська позиція щодо "Nord Stream-2" та постачання зрідженого (LNG) газу в Європу поки залишається послідовною. Але водночас, бажання європейського бізнесу посилити співпрацю з "Газпромом" сьогодні вже стає частиною державної політики окремих країн ЄС. У Європі заявляють, що санкції США проти "Nord Stream-2" можуть узагалі завадити відносинам із Вашингтоном. Отже, наскільки актуальним питання санкцій є сьогодні, і якими є реальні ризики?

- Це питання, як видається, є складним, оскільки воно охоплює бачення двох різних сторін. Справедливо вважати, що Росія прагне ліквідувати український транзит (транзит газу в Європу через Україну – ред.) шляхом будівництва "Nord Stream-2" або "Турецького потоку", враховуючи те, що вони зробили на сході України, в Криму, в Азовському морі. Це просто неприпустимо. І з цієї точки зору проект ""Nord Stream-2" має бути припинений. Але треба також розуміти, що європейська сторона має іншу точку зору. Вони намагаються зробити все можливе для пом'якшення наслідків у питанні "Nord Stream-2", намагаючись досягти угоди між Україною і Росією. І вони кажуть: якщо США запровадять санкції, стане набагато складніше це зробити. Крім того, це створює реальний ризик для американо-європейських відносин. ЗАГРОЗА САНКЦІЙ ЗМУСИТЬ "ГАЗПРОМ" ДОТРИМУВАТИСЯ СЛОВА - Що тоді робити в такій ситуації? Це означає, що треба шукати компроміс із країною, яка не дотримується обіцянок? - Я думаю, що ми маємо в будь-якому разі займати позицію збереження українського транзиту. Німеччина і ЄС повинні дійсно застосувати всі свої важелі, щоби примусити "Газпром" до укладення розумної угоди з Україною, продовжити дію українського транзиту.

Але в такому разі постає питання – як забезпечити виконання такої угоди? І як отримати гарантії, що "Газпром" дотримається свого слова? Тут не треба навіть казати, що це дуже складне питання. Тому моя пропозиція – введення обумовлених санкцій, тобто санкцій, які мають бути застосовані, якщо транзит газу через Україну буде нижчий за певний мінімальний рівень. Звісно, це можливо в разі, якщо Україна погодиться на такий крок. Я думаю, що це могло би бути одним із можливих рішень. Однак, це дійсно непроста проблема, і над нею треба думати. БАГАТО ХТО У ТРАМПА ХОЧЕ ЗУПИНИТИ "NORD STREAM-2" - Президент США Дональд Трамп має намір зустрітися з президентом Путіним у Японії, щоб обговорити цілий комплекс різних питань. На вашу думку, чи буде "Nord Stream-2" однією з тем переговорів? - Я думаю, президент Трамп повинен продемонструвати міцну позицію проти "Північного потоку-2". Він уже робив це в минулому. Але ми також знаємо, що він дуже непередбачуваний і, з огляду на його відносини з президентом Путіним, я навіть не стану прогнозувати – якою може бути розмова цього разу. - Давайте подивимось на це реалістично. Якого результату можна досягти в переговорах, якщо ставити на ваги, з одного боку, бажання президента Трампа зблизити відносини з Росією, а з іншого – продовжувати тиск на "Nord Stream-2" та розширення поставок американського LNG (зрідженого газу) на ринок ЄС, який хоче утримати Росія?