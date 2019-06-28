Український бізнес представив у Катарі пропозиції щодо співпраці

"Катарським офіційним особам було представлено низку пропозицій українських компаній у сфері будівництва, металургії, інформаційних технологій та сільського господарства, а також окреслені перспективні спільні заходи на ближчу перспективу", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у Посольстві, сторони детально обговорили можливості та шляхи з розширення взаємодії між діловими колами України та Катару та досягли домовленостей про інтенсифікацію обміну візитами між підприємцями двох країн.

У рамках візиту за сприяння Посольства України в Катарі відбулись зустрічі і переговори української делегації з віце-президентом Торгово-промислової палати Держави Катар Мохаммедом бін Туваром Аль-Куварі та головою Асоціації бізнесменів Катару шейхом Фейсалом бін Касімом Аль Тані, власником найбільшого приватного промислово-інвестиційного холдингу “Faisal Holding”.

Фото: qatar.mfa.gov.ua