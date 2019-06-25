Для чого в Київ приїхала і про що говорила американська «енергетична» делегація?

Держдепартамент запевняє Україну: ми чинитимемо спротив і Турецькому, й Північному потоку-2

Київ відвідав головний заступник керівника Бюро Державного департаменту з енергетичних ресурсів Кент Логсдон. Плановий візит та перше знайомство із новою командою України. Так у двох словах можна схарактеризувати мету приїзду енергетичної команди Держдепартаменту США до України.

Протягом трьох днів головний заступник керівника Бюро Державного департаменту з енергетичних ресурсів Кент Логсдон та чиновники з Міністерства енергетики США зустрічалися із прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, секретарем РНБО Олександром Данилюком, керівником департаменту внутрішньої політики Адміністрації президента Олександром Гончаруком та керівниками нафтогазового сектору України.

Напередодні від’їзду додому Кент Логсдон провів зустріч у посольстві США у вузькому колі журналістів. Надаємо наш синоптичний виклад заходу та найбільш знакові меседжі Кента Логсдона.

ЗАСВІДЧИТИ ВІРНІСТЬ КУРСУ ТА ПОЗНАЙОМИТИСЯ ІЗ КАДРОВОЮ ПОЛІТИКОЮ УКРАЇНИ

Це була зустріч, на якій один із головних «енергетичних» чиновників американського уряду випромінював доброзичливість, демонстрував відкритість та не соромився перепитувати у профільних журналістів про деякі тонкощі українського видобутку.

Кент Логсдон

«Це плановий візит, але ми мали на меті ще й налагодити контакти із новою адміністрацією, поцікавитися, як вона розставляє кадри в українських структурах. Гадаємо, також це буде справедливо зробити і після парламентських виборів, коли буде формуватися уряд, – пояснив свій приїзд пан Кент. – Нам у США важливо, щоб не переривалося наше спілкування, особливо в енергетиці. Державний Департамент протягом багатьох років залучений у питаннях енергетичної безпеки України і протягом п’яти років здійснює програму допомоги й працює з Нафтогазом та Укргазвидобуванням, надаючи консультантів у питаннях корпоративного управління та збільшення власного газовидобутку. Ми також намагаємося надати радників у темі ланцюжка «постачання газу – сховища», а також поради Нафтогазу та Укргазвидобуванню – як структурувати роботу далі, щоб представляти свої плани партнерам та інвесторам. Наша мета – надавати найкращу інформацію».

Пан Кент повторив, що будь-яка країна повинна дбати про енергетичну безпеку, прагнути до диверсифікації, комбінуючи різні види палива, диверсифікуючи маршрути та постачальників.

ПРО ТЕ, ЧИ НЕ БУДУТЬ НАКЛАДЕНІ САНКЦІЇ НА ОПЕРАТОРІВ ПІВНІЧНОГО ПОТОКУ-2 ВЖЕ ПІСЛЯ ЗАПУСКУ ПОТОКУ. І ЧИ НЕ БУДЕ ЦЕ ЗАПІЗНО

На запитання про Північний потік-2 – чи не спізняться антиросійські санкції США, і чи не будуть вони запущені, коли Північний потік-2 вже функціонуватиме, – пан Кент Логсдон відповів наступне.

«Ми уважно стежимо за двома проектами – Північний потік-2 та Турецький потік. Ми розглядаємо і Північний Потік-2, й Турецький потік – як тандем. Ми вважаємо, що якщо їх розглядати разом, то це – геополітична зброя, яку РФ хоче використати проти Європи та енергетичної безпеки. Ми протистоїмо цим проектам, бо вважаємо їх загрозою. Ми дуже чітко дали зрозуміти, що, за американським законодавством, дії компаній, які співпрацюють з російськими газогонами, потенційно можуть привести до накладення на ці компанії санкцій. Іншими словами, вони вже заходять на територію, де вони потрапляють під загрозу санкцій. Це й надалі продовжує бути нашим підходом, точаться дискусії щодо правової основи запровадження санкцій. Але, як казав держсекретар Помпео, ми ніколи не забігаємо наперед, не ухвалюємо рішень (у тому числі про санкції), час яких не настав».

На уточнююче запитання журналіста – чи реагуватиме США на небезпеку, що Північний потік-2 буде обладнано російським підводним шпигунським обладнанням, – журналісти почули: «Ми саме в цю галузь не заглиблювалися. Але якщо такі повідомлення циркулювали, то їх аналізуватимуть».

ПРО СКРАПЛЕНИЙ ГАЗ ТА ДИСКУСІЮ МІЖ ПОЛЬЩЕЮ Й УКРАЇНОЮ

На запитання – чи бачить себе Америка постачальником скрапленого газу до України і чи чув він про дискусію між Польщею та Україною про розбіжності строків у добудові інтерконекторів для здійснення постачання газу – Кент Логсдон відповів:

Кент Логсдон

«Всі ви зауважили колосальне зростання обсягів видобутку нафти та газу в Сполучених Штатах за останні роки, і кожен період результати перевищують прогнози, – розповів пан Кент. – Коли ми говоримо про скраплений газ, то його виробниками також є Катар, Північна Африка, Австралія. Скраплений газ став додатковим фактором енергетичної безпеки. І справедливо – правильно ставити питання постачань по відношенню до України. При подальшому збільшенні видобутку та нарощенні потужностей скраплення газу ми, звичайно, будемо збільшувати свій експорт. Але локомотивом всього цього є ініціатива приватного сектора. Коли ми дивимося на Європу, то скраплений газ виступає важливим фактором, щоб зменшити залежність від одного джерела – в даному випадку, від РФ. В ЄС вже є термінали для прийняття скрапленого газу, заплановано відкривати нові. Скраплений газ – фактор зміцнення енергетичної безпеки, і якщо це буде фактором зміцнення енергетичної безпеки України, то ми будемо це дуже активно підтримувати. Ми говорили про це в Україні, будемо продовжувати про це розмови із Польщею. Ми дуже оптимістично дивимося на те, що буде знайдено оптимальне рішення по строках між Польщею та Україною по реалізації технічних заходів для постачань».

ПРО СИТУАЦІЮ В НАК НАФТОГАЗ

На обережне запитання про фінансовий стан НАК Нафтогаз та можливість випуску бондів, щоб його підтримати, ­почули таке.

«Фінансова ситуація НАКу досить напружена. Ми днями обговорювали з вашим менеджментом питання накопичення газу на зиму. Розуміємо, що це потребує чимало коштів та знаємо, наскільки це важливо, – Україна має бути підготовлена до зими. Є кілька опцій для вирішення питання, але радимо вам адресувати це запитання НАКу. У його керівництва є добре розуміння ситуації».

ЧИ БУДУТЬ ВІДБУВАТИСЯ ІНВЕСТИЦІЇ США В ПІДПРИЄМСТВА НАФТО-ГАЗОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Останнім було запитання про інвестиції США в нафтогазову галузь.

«Всі члени делегації хотіли би бачити чим більше американських компаній не лише в енергетиці, а й в інших секторах економіки. Це той меседж, який ми, як члени урядової інституції, намагаємося адресувати й українській стороні, й американським бізнес-колам. Довгий час працюючи в Україні, я просував це. Передумовою цього є покращення регулятивного середовища в Україні, щоб бізнес-клімат був більш сприятливим, більш прозорим і щоб поле гри було рівним для всіх. Ми дуже хотіли б це бачити. Але у нас зацікавленість проявляють приватні компанії, а фінансують – банки. Втім, коли нам будуть покладені на стіл цікаві пропозиції, проекти від приватних та державних компаній, ми будемо раді їх розглянути. Інструменти ж реалізації – банки. Ексімбанк, вже є дозвіл на новий банк розвитку, який буде сприяти американським інвестиціям по всьому світу, в тому числі – в сфері енергетики», – сказав пан Кент.

Лана Самохвалова, Київ

Фото посольства США