До Києва прибув представник Бюро Держдепартаменту з питань енергоресурсів

Головний заступник керівника Бюро Держдепартаменту з питань енергоресурсів Кент Логсдон прибув до Києва для обговорення енергетичних реформ.

Про це повідомило у Twitter Посольство США.

Вітаємо в Києві головного заступника керівника Бюро Держдепартаменту з питань енергоресурсів Кента Логсдона, який прибув для обговорення важливості енергетичних реформ з представниками української влади та бізнесу. pic.twitter.com/wMVy81U2pj — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 21 червня 2019 р.

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"Вітаємо в Києві головного заступника керівника Бюро Держдепартаменту з питань енергоресурсів Кента Логсдона, який прибув для обговорення важливості енергетичних реформ з представниками української влади та бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Фото з сайту de.usembassy.gov