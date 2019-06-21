До Києва прибув представник Бюро Держдепартаменту з питань енергоресурсів
Укрінформ
Головний заступник керівника Бюро Держдепартаменту з питань енергоресурсів Кент Логсдон прибув до Києва для обговорення енергетичних реформ.
Про це повідомило у Twitter Посольство США.
Вітаємо в Києві головного заступника керівника Бюро Держдепартаменту з питань енергоресурсів Кента Логсдона, який прибув для обговорення важливості енергетичних реформ з представниками української влади та бізнесу. pic.twitter.com/wMVy81U2pj— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 21 червня 2019 р.
"Вітаємо в Києві головного заступника керівника Бюро Держдепартаменту з питань енергоресурсів Кента Логсдона, який прибув для обговорення важливості енергетичних реформ з представниками української влади та бізнесу", - йдеться у повідомленні.
Фото з сайту de.usembassy.gov