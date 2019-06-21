До Києва прибув представник Бюро Держдепартаменту з питань енергоресурсів

До Києва прибув представник Бюро Держдепартаменту з питань енергоресурсів

Укрінформ
Головний заступник керівника Бюро Держдепартаменту з питань енергоресурсів Кент Логсдон прибув до Києва для обговорення енергетичних реформ.

Про це повідомило у Twitter Посольство США.

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"Вітаємо в Києві головного заступника керівника Бюро Держдепартаменту з питань енергоресурсів Кента Логсдона, який прибув для обговорення важливості енергетичних реформ з представниками української влади та бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Фото з сайту de.usembassy.gov

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