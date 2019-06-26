Штати: Санкції проти Північного потоку-2 зупинять будівництво без шкоди для ЄС

Санкції проти Північного потоку-2, передбачені законопроєктом Палати представників Конгресу США HR.3206 здатні зупинити будівництво російських газопроводів, при цьому не наносячи шкоди економікам країн ЄС.3

Про це 26 червня заявив автор законопроєкту, конгресмен-республіканець від штату Ілінойс Адам Кінзінгер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Мій законопроект запровадить цільові санкції проти суден-трубоукладників, аби зупинити побудову Північного та Турецького потоків. Спрямовуючи санкції на судна-трубоукладники ми зможемо заблокувати спорудження, але при цьому уникнемо небажаних наслідків для економік наших союзників у Європі”, - зазначив він.

Кінзінгер попередив, що завершення побудови Північного потоку-2 та Турецького потоку створить додаткові загрози для мільйонів європейців і призведе до дестабілізації континенту, і саме на протидію такому розвитку подій спрямований його законопроєкт HR.3206 про захист європейської енергетичної безпеки.

“США мають стояти пліч-о-пліч наших союзників у ЄС та НАТО у захисті наших спільних цінностей та безпеки, даючи відсіч путінськім загарбницьким планам”, - пояснив він.

Водночас Кінзінгер зауважив, що Німеччина, “наріжний камінь нашого трансатлантичного альянсу”, використовує проєкт Північного потоку-2 задля отримання конкурентних переваг над партнерами в ЄС, і такі дії “безсумнівно, несуть загрозу європейській згуртованості".

“Аби забезпечити захист європейських та американських інтересів, я також запропонував поправку, яка чітко пояснює, що у цьому законопроєкті немає жодних застережень проти нафтогазопроводів, які виходять з території будь-якої іншої країни, крім Росії”, - зазначив Кінзінгер.

Він також нагадав, що ряд європейських країн усвідомлюють загрозу, яку проект Північного потоку - 2 несе їхній безпеці: “Наші союзники Польща, Данія, Україна, Британія висловлювали протест проти російської домінації на європейському енергетичному ринку”.

Конгресмен нагадав, що у березні вже був ухвалений закон, який стимулює європейські країни до розвитку власних джерел енергії. Таким чином, переконаний він, вдасться використовувати обидва закони як своєрідні “кнут і пряник”.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу, 26 червня, комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США схвалив законопроект, який введе цільові санкції проти компаній, які беруть участь у спорудженні Північного потоку - 2.