Комітет Конгресу США схвалив санкції проти Північного потоку-2

У середу, 26 червня, комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США схвалив законопроект, який введе цільові санкції проти компаній, які беруть участь у спорудженні Північного потоку - 2.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Володимир Путін нам не друг. Він ворог. Путін продовжує використовувати енергетику та постачання газу як зброю проти Європи. І немає гіршого прикладу цієї тактики за газопровід “Північний потік-2”, який дозволить Росії, якщо вона захоче, взяти Європу у заручники”, - пояснив конгресмен Майкл Маккоул, презентуючи законопроект.

На думку Маккоула, у час, коли Володимир Путін використовує всі свої тактичні прийоми для того, аби посіяти хаос та розбрат у світі, у тому числі між США та їхніми європейськими союзниками, потрібно працювати разом, аби зупинити цю діяльність.

“Саме тому законопроект, який ми сьогодні розглядаємо, настільки важливий. Він вводить добре розраховані цільові санкції проти компаній, які беруть участь у спорудженні підводної частини газопроводу Північний потік 2… Я з гордістю підтримую цей законопроект, який наносить удар по російським зусиллям з перетворення енергетики на зброю проти Європи та іншого світу”, - додав він.

Пізніше комітет схвалив законопроект. Вже невдовзі він має попасти до зали голосувань. Оскільки авторами документу виступають як демократи, так і республіканці, він має високі шанси на швидке ухвалення та підписання президентом США Дональдом Трампом.

Ухвалення законопроекту вже привітали в Україні. Зокрема, голова НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв подякував автору законпроекту Адаму Кінзінґеру, голові комітету Еліоту Енгелю, члену комітету Майклу Макколу та іншим конгресменам, які підтримали “важливе для міжнародної енергетичної безпеки рішення”.

“Цей законопроект з хірургічною точністю спрямований проти політичних газопровідних проектів Кремля і не зачіпає інших інтересів. Лише спільними зусиллями ми зможемо зупинити побудову Nord Stream-2 та реалізацію інших проектів, що завдають величезної шкоди міжнародній енергетичній безпеці!”, - підсумував Коболев.